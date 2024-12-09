«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на форуме «Электрические сети-2024»

Одной из основных задач, которую ставят перед собой предприятия электротехнического сектора, является обеспечение технологического суверенитета России. На выставке МФЭС 2024 представители АО «НП «Подольсккабель», входящие в группу компаний «Акрон Холдинг», поделились опытом работы и представили свою продукцию.

Сотни ярких запоминающихся стендов, тысячи посетителей, десятки мероприятий деловой программы. В рамках форума руководители завода активно участвовали в ключевых сессиях и дискуссиях. Участие в подобных выставках является важным событием для развития завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и дает возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и наладить контакты с ключевыми игроками рынка, обменяться опытом и задать новые векторы развития.