Сервис цифровых корпоративных коммуникаций Группы «Россети» стал победителем ComNews Awards

ИТ-проект отмечен наградой в номинации «Самое тиражируемое решение». Он реализован на платформе VK WorkSpace и предусматривает широкий набор инструментов для совместной работы, включая мессенджер.

Только на первом этапе к новой платформе подключатся 100 тыс. человек – это свыше 40% сотрудников Группы «Россети». В дальнейшем планируется масштабирование. Доступ по модели on-premises будет осуществляться с десктопных и мобильных устройств.

«Это на 100% российский программный продукт, отвечающий самым высоким требованиям информационной безопасности. Он позволит улучшить коммуникации, повысить скорость и эффективность принятия решений на всех уровнях. Уверен, что сотрудники быстро освоят интуитивно понятный сервис, а наш опыт будет востребован в других отраслях и поспособствует укреплению технологического суверенитета страны в сфере ИТ», — отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко.

Компания уделяет большое внимание развитию собственной коммуникационной среды. Сейчас также идет работа над импортозамещением корпоративного портала на базе отечественного программного комплекса, который будет интегрирован с другими сервисами. Это соответствует концепции по построению единой ИТ-архитектуры Группы «Россети».