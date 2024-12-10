Богословскому кабельному заводу – 8 лет: традиции качества и успеха

Поздравляем Богословский кабельный завод с восьмилетием!

С момента регистрации 8 декабря 2016 года предприятие успешно развивается и занимает свое место в кабельной промышленности.

Поздравляем учредителей, чья дальновидность и стремление к совершенству позволили создать такой важный проект. Работников, чья преданность делу и профессионализм каждый день движут завод вперед и партнеров, чья поддержка и сотрудничество помогли достичь этого рубежа!



В этот знаменательный день мы желаем всему коллективу завода дальнейшего процветания и покорения еще больших вершин.

Пусть работа приносит удовлетворение, а успехи радуют и вдохновляют на новые достижения!



С праздником!