EL-Комитет НОПСМ: 4 из 12 образца кабельной продукции соответствуют требованиям качества
28 минут назад
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В конце октября 2024 года представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами региональных отделений Торгово-промышленной палаты РФ осуществлена закупка образцов широкого ассортимента кабельной продукции на площадках OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет у 10 различных продавцов. Всего закуплено и направлено на испытания в аккредитованную лабораторию 12 образцов кабеля.
Результаты проведенных технических испытаний показали, что 4 из 12 образца кабельной продукции соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ. Качество своей продукции подтвердили следующие торговые марки:
- «КЗ ПЕРЕСВЕТ»
- «Ул-Кабель»
- «АЛКЗ»
- «СПК АВАНТ»
В последующих публикациях расскажем об остальных результатах проведенных испытаний.
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