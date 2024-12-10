EL-Комитет НОПСМ: 4 из 12 образца кабельной продукции соответствуют требованиям качества

В конце октября 2024 года представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами региональных отделений Торгово-промышленной палаты РФ осуществлена закупка образцов широкого ассортимента кабельной продукции на площадках OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет у 10 различных продавцов. Всего закуплено и направлено на испытания в аккредитованную лабораторию 12 образцов кабеля.

Результаты проведенных технических испытаний показали, что 4 из 12 образца кабельной продукции соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ. Качество своей продукции подтвердили следующие торговые марки:

«КЗ ПЕРЕСВЕТ»

«Ул-Кабель»

«АЛКЗ»

«СПК АВАНТ»

В последующих публикациях расскажем об остальных результатах проведенных испытаний.