Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикой

Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС отключен от сети действием автоматики, сообщила пресс-служба атомной станции.

"10 декабря 2024 года в 10:50 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") остановлен действием автоматики в штатном режиме. Отключение энергоблока №5 от сети было произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

В настоящее время на АЭС в работе находятся энергоблоки №4, 6 и 7. Они несут суммарную нагрузку 2760 МВт.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.