«Форэнерго» и ЮУРГУ подписали соглашение о партнерстве

В рамках прошедшего 6 декабря Заседания Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области подписано Соглашение о намерении участия в качестве партнера в межуниверситетском кампусе мирового уровня Челябинской области между ПО «ФОРЭНЕРГО» и Южно-Уральским государственным университетом.

Стороны договорились о сотрудничестве и партнерстве по следующим основным направлениям деятельности:

разработка научных и технических продуктов;

научно-образовательная деятельность;

организация обмена опытом и внедрения лучших отечественных и зарубежных технологий;

организация информационной поддержки внедрения инновационных технологий;

консультирование и обучение российских специалистов;

обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес;

другие направления по взаимной договоренности.

Соглашение подписано в присутствии Правительства Челябинской области и руководства СПП Челябинской области директором ПО «ФОРЭНЕРГО» по работе с органами власти и общественностью Эллой Ирмухаметовой и ректором ЮУрГУ Александром Вагнером.