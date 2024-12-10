Напоминаем о приближении сроков окончания голосования по вопросам Общего собрания (XХIV-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

Напоминаем о проведении очередного Общего собрания членов РНК СИГРЭ (Ассамблеи) 20 декабря 2024 года в 16:00 в заочном формате в соответствии с повесткой дня (опросным путем).

Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.

Ждем вашего участия и заранее благодарим!

Повестка дня:

№ Формулировка вопроса Основание 1. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ за 2023 год подп. 9.2.9. п. 9.2. ст. 9., п. 13.8. ст. 13. Устава РНК СИГРЭ 2. Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2023 год подп. 9.2.10. п. 9.2. ст. 9., п. 13.9. ст. 13. Устава РНК СИГРЭ 3. Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов на 2025 год подп. 9.2.11. п. 9.2. ст. 9. Устава РНК СИГРЭ

Ознакомление с материалами:

С информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте либо непосредственно: в рабочие дни в период с 20.11.2024 по 20.12.2024 по тел. 8(926)151-20-17, либо по электронной почте cigre@cigre.ru у Закировой Светланы Маратовны.

Голосование:

Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня XХIV-й Ассамблеи РНК СИГРЭ, и направления его в сканированном виде в формате .pdf по адресу электронной почты cigre@cigre.ru не позднее 16:00 часов (по московскому времени) 20.12.2024, с последующим предоставлением оригинала по адресу: РНК СИГРЭ (ПАО «Россети»), 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4 (заказным письмом почтой России), РНК СИГРЭ, тел. 8(926)151-20-17.

Согласно Уставу РНК СИГРЭ, при голосовании на Ассамблее голоса распределяются для членов РНК СИГРЭ пропорционально размеру членских взносов.

Коллективному члену со статусом «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ» предоставляются дополнительные голоса: по сравнению с обычным количеством голосов, которым располагает член РНК СИГРЭ, его голос увеличивается в 5 (Пять) раз (учитывается в пятикратном размере).

Список членов РНК СИГРЭ, участвующих в голосовании на Ассамблее, утвержден решением Президиума РНК СИГРЭ от 19.11.2024 (Протокол № 32/45).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса членов РНК СИГРЭ согласно бюллетеням для голосования, поступившим в РНК СИГРЭ не позднее 16:00 часов (по московскому времени) 20.12.2024.

Более подробная информация о повестке дня, материалах к Ассамблее, проектах решений по вопросам повестки дня, организационных вопросах подготовки и проведения Ассамблеи размещена на сайте по ссылке.

Телефоны «горячей линии» для ответов на вопросы и приема замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее:

Телефон Ф.И.О. E-mail 8(926)151-20-17 Закирова Светлана Маратовна cigre@cigre.ru