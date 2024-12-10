«Россети Новосибирск» повышают надежность электроснабжения левобережья

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершает масштабную реконструкцию электросетей на левом берегу Новосибирска. Для обеспечения надежности и качества электроснабжения энергетики предусмотрели целый комплекс работ в Кировском и Советском районах.

В последние годы здесь интенсивно прирастает численность населения, ведется активная застройка, что обуславливает рост потребления электрической энергии. Все это приводит к увеличению нагрузок на существующие электросети , а их эксплуатация на пределе мощности влечет за собой ряд последствий, ухудшающих качество электрической энергии и надежность энергоснабжения.

В рамках реагирования на обращения жителей сетевая организация провела реконструкцию электросетей на улицах Успенского, Немировича-Данченко, Телевизионная, Римского-Корсакова. Обновили почти 4 км воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменой опор и применением изолированного провода. Кроме того, энергетики установили дополнительную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и заменили корпус еще одной электроустановки.

Аналогичные работы энергетики заканчивают в микрорайоне ОбьГЭС. На ул. Молодости, Энгельса, Бердышева реконструировали 4,6 км воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменой опор, а также установили 2 новые подстанции, построив для них почти 500 м питающей кабельной линии.

Общая сумма инвестиций «Россети Новосибирск», вложенных в реконструкцию электросетей в левобережье мегаполиса превысила 31 миллион рублей. Благодаря выполненным работам в ближайшее время удастся решить вопрос с качеством электроснабжения местных жителей, а также повысить показатели надежности.

Это особенно важно в период зимнего максимума нагрузок и в преддверии новогодних каникул, когда нагрузка на электросети вырастает в разы.