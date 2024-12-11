2,9 млрд рублей направят «Россети Юг» на ремонт и техобслуживание энергообъектов в 2025 году

Компания «Россети Юг» планирует в 2025 году направить на ремонт и техническое обслуживание электросетевого хозяйства в регионах присутствия 2,9 млрд рублей, что на 24,5% превышает показатель 2024 года.

На ремонт и обслуживание энергообъектов в Ростовской области запланированы 1,5 млрд рублей, в Волгоградской – 781 млн рублей. На обновление сетей в Астраханской области предусмотрено почти 450 млн рублей, в Калмыкии – около 192 млн рублей.

План работ на следующий год предусматривает, в частности, ремонт 1,6 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, замену 4,5 тыс. опор и 51 тыс. изоляторов, 490 км провода. Большой объем работ будет проведён на питающих центрах, включая комплектные трансформаторные подстанции в сельской местности в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Калмыкии. Всего планируется отремонтировать почти 3 тыс. трансформаторных подстанций. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено почти 900 га охранных зон ЛЭП.

При формировании ремонтной программы на 2025 год учитывались техническое состояние электросетевых объектов, периодичность выполнения работ, последствия ледяных дождей и штормового ветра предыдущего осенне-зимнего периода, а также обращения граждан. Выполнение мероприятий обеспечит повышение уровня надежности работы электросетевого комплекса «Россети Юг».