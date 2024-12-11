EL-Комитетом НОПСМ получены результаты технических испытаний кабельной продукции ТМ ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, отобранной в ноябре 2024 г. на объекте строительства жилого дома (г. Москва, 1-я Стекольная ул., д. 7с5) и в магазине ООО «Бауцентр Рус» (Московская обл., г. Пушкино).

Согласно протоколам испытаний, выданным аккредитованным испытательным центром, все три образца кабеля данного производителя (ВБШвнг(А)-LS 4*16мк (N)-1, ВВГ-нг(А)-LS 3*1,5 и ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5) соответствуют требованиям качества и безопасности ГОСТ 31996-2012.

Результаты проведенных испытаний свидетельствуют о том, что руководством ООО «КЗ Эксперт-Кабель» предпринимаются действенные меры, направленные на организацию эффективного контроля качества выпускаемой продукции.

Практика проведения независимой оценки качества кабельной продукции всех компаний-членов EL-Комитета НОПСМ будет продолжена на регулярной основе.