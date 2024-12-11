ГК «Оптикэнерго»: МФЭС объединяет

На состоявшемся в начале декабря IIIV Международнном форуме «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ГК «Оптикэнерго» представило три своих завода – СКО, ЭМ-Кабель и Сармат. Предприятия продемонстрировали широкий ассортимент кабельной продукции и арматуры.

Участие в форуме стало важной инвестицией в развитие компаний группы. Благодаря активному общению и обмену информацией, представители холдинга смогли оценить текущие тенденции рынка и определить дальнейшие шаги для повышения эффективности своей деятельности. Организаторы и гости мероприятия получили возможность обсудить актуальные вопросы отрасли и наметить планы на будущее.