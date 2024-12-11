Глава Системного оператора назначен председателем Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем на 2025-2026 годы

11 декабря в формате видеоконференции состоялось 9-е заседание Координационного совета при Электроэнергетическом Совете СНГ, на котором глава Системного оператора Федор Опадчий назначен председателем Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ (КОТК) на 2025-2026 годы.

Федор Опадчий возглавляет КОТК с 30 июня 2021 года. На 9-м заседании Координационного совета при Электроэнергетическом Совете СНГ он был утвержден на должность Председателя КОТК на очередной двухлетний период.

Председатель КОТК представил на утверждение Координационному совету при ЭЭС СНГ новые документы, разработанные в соответствии с Планом работы КОТК на 2024-2025 годы:

Основные технические требования к системам накопления электрической энергии (на базе электрохимических накопителей), работающим в составе энергосистем;

Основные технические требования к участию электростанций в нормированном первичном регулировании частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности;

Изменения в Основные технические требования к объектам генерации, функционирующим на основе использования ВИЭ, работающим в составе энергосистем (в части солнечной и ветровой генерации).

Федор Опадчий также представил актуализированный План работы КОТК на 2024-2025 годы, в который в соответствии с решением ЭЭС СНГ внесены новые пункты о проведении исследования тенденций развития энергосистем мегаполисов и больших городов с учетом внедрения новых генерирующих электросетевых и информационных технологий в государствах-участниках СНГ.

Координационный совет при ЭЭС СНГ утвердил представленные документы и План работы КОТК на 2024-2025 годы.

В заседании Координационного совета – постоянно действующего рабочего органа Электроэнергетического Совета СНГ (ЭЭС СНГ) – приняли участие заместители руководителей национальных органов исполнительной власти по управлению электроэнергетикой стран СНГ.

О Координационном совете и КОТК

Координационный совет – постоянно действующий рабочий орган Электроэнергетического Совета СНГ. Создан Решением 58-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 30 июня 2021 года. В его состав входят заместители руководителей национальных органов исполнительной власти по управлению электроэнергетикой.

Комиссия по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) — рабочий орган, сформированный Электроэнергетическим Советом СНГ. Основные задачи состоят в согласовании принципов управления режимами совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, организации разработки технических документов, анализе оперативно-технологического управления, координации программ подготовки оперативного персонала и координации взаимодействия энергосистем стран СНГ и Балтии при подготовке и осуществлении совместной работы. Членами КОТК являются полномочные представители системных операторов и электросетевых компаний Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины.