Интеграция ИИ в ТЭК: достижения и препятствия

Эдуард Шереметцев рассказал об уровне внедрения ИИ в ТЭК на открытой конференции ИСП РАН, посвященной 30-летию института и 300-летию Российской академии наук.

«Более 40% компаний ТЭК уже применяют ИИ, занимая 3-е место среди всех отраслей экономики. Порядка 18% организаций комплекса планируют начать применять ИИ до 2026 года», – подчеркнул замминистра.

На данный момент в энергетической отрасли реализуется более 300 проектов. Наиболее частое применение искусственного интеллекта отмечается в рамках мониторинга состояния производственных активов.

К барьерам, встречающимся на пути внедрения ИИ, Минэнерго относит процесс тестирования этих технологий.

«В ТЭК множество процессов имеют непрерывный характер. К примеру, остановить работу электростанции, чтобы испытать новое решение в области ИИ – трудная задача. Поэтому Минэнерго России ведет активную работу по созданию отраслевых полигонов для тестирования новых решений. К концу текущего года планируется определить пилотный отраслевой полигон в электроэнергетике», – отметил замминистра.

Также к проблемным вопросам представитель Ведомства отнес данные для развития искусственного интеллекта и недоверие многих компаний к этой технологии.

Для популяризации применения ИИ Минэнерго России регулярно проводит и участвует в мероприятиях, связанных с развитием цифровизации.