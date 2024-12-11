Кабель PowerMax® производства Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» успешно прошел проверку на различные параметры и подтвердил соответствие ГОСТ

PowerMax® – это повышенная прочность сопротивления изоляции, быстрый и легкий монтаж, долговечность, низкие электропотери, повышенные характеристики токопроводящей жилы и изоляции.

В этом видеоролике собраны вместе все проведенные ранее испытания: на электрическое сопротивление, на плотность дыма, на нераспространение горения при групповой прокладке, на уровень газо- и дымовыделения и другие. Вот их результаты:

