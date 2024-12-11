Крымские энергетики подключили к сетям строящуюся поликлинику в Симферополе

ГУП РК «Крымэнерго» на ул. Балаклавской в г. Симферополе завершило работы по технологическому присоединению строящейся детско-взрослой поликлиники на 250 посещений в смену.

Для качественного и надежного электроснабжения объекта здравоохранения специалисты проложили 1 км кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ, выполнили реконструкцию двух трансформаторных подстанций с монтажом резервных рубильников и шинных мостов, заменили один из трансформаторов на более мощный (1000 кВА), установили две системы учета электрической энергии. Строительство КЛ проводилось в условиях плотной городской застройки. Это трудоемкий процесс, так как существует множество пересечений с различными инженерными коммуникациями и другими объектами. Чтобы минимизировать неудобства для жителей столицы, а также для сохранения ландшафта и дорожного покрытия энергетики использовали метод горизонтально-направленного бурения при строительстве подземных линий электропередачи.

Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 370 кВт. 10 декабря 2024 года напряжение подано заявителю. Объект обеспечен электроэнергией по второй категории надежности, и в случае отключения одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Новая поликлиника станет структурным подразделением ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7». Строительство медучреждения ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение».