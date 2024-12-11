Промышленный контроллер «Росэлектроники» на базе «Эльбруса» прошел госрегистрацию

11 дек. 2024, 16:00:15
640
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Росэлектроника

Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех прошли государственную регистрацию и включены в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры России. Это позволяет использовать устройства на объектах критической информационной инфраструктуры для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами.

В рамках постановления Правительства РФ до 1 января 2030 года объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на использование российских программно-аппаратных комплексов.

Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» производства ИНЭУМ им. И.С. Брука (в составе Концерна «Автоматика» входит в «Росэлектронику») построены на базе микропроцессора Эльбрус-2С3 и имеют высокую производительность. Это позволяет создавать на их основе автоматизированные системы управления технологическими процессами средней и высокой информационной мощности.

Устройства уже используются в составе АСУ ТП на объектах атомной отрасли и проходят испытания на предприятиях нефтегазовой промышленности для контроля и управления различными технологическими процессами в автоматическом режиме.

«Наши контроллеры имеют широкий спектр применения и не уступают иностранным аналогам по своим характеристикам. Регистрация «ПЛК-Эльбрус» в реестре Минцифры открывает новые возможности для его использования в государственных и частных проектах, способствует импортозамещению и развитию отечественного производства», - сказал заместитель генерального директора по производству ИНЭУМ им. И.С.Брука Игорь Лобанов.

В реестр Минцифры также включено универсальное программное обеспечение ELPLС-LOGIC, разработанное ИНЭУМ им. И.С. Брука. Оно предназначено для быстрого и удобного программирования «ПЛК-Эльбрус» на языках стандарта МЭК-61131-3.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
Интеграция ИИ в ТЭК: достижения и препятствия
11 дек. 2024, 16:30:06
Эдуард Шереметцев рассказал об уровне внедрения ИИ в ТЭК на открытой конференции ИСП РАН, посвященной 30-летию института и 300-летию Российской академии наук. «Более 40% компаний ТЭК уже применяют ИИ, занимая 3-е место среди всех отраслей экономики. Порядка 18% организаций комплекса планируют начать применять ИИ до 2026 года», – подчеркнул замминистра. На данный момент...
РУСАЛ разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта
10 дек. 2024, 11:44:50
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал технологию контроля за контейнерами с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет в разы сократить время, необходимое для отправки контейнера с терминала на загрузку готовой продукцией. Технология детектирования контейнеров разработана «Инженерно-технологическим центром РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ»), в данн...
Компания:
РУСАЛ
Сервис цифровых корпоративных коммуникаций Группы «Россети» стал победителем ComNews Awards
09 дек. 2024, 17:15:00
ИТ-проект отмечен наградой в номинации «Самое тиражируемое решение». Он реализован на платформе VK WorkSpace и предусматривает широкий набор инструментов для совместной работы, включая мессенджер. Только на первом этапе к новой платформе подключатся 100 тыс. человек – это свыше 40% сотрудников Группы «Россети». В дальнейшем планируется масштабирование. Доступ по мо...
Что внутри у нацпроекта «Экономика данных»
06 дек. 2024, 10:30:00
“Ъ” ознакомился с финальной редакцией нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», представленного в четверг на совете по стратегическому планированию у президента. В секретариате куратора — вице-премьера Дмитрия Григоренко— “Ъ” подтвердили актуальность документа. В Белом доме воспринимают нацпроект как центральный для всей сис...
Разработка Ростеха на основе ИИ способна предсказывать природные катаклизмы
05 дек. 2024, 10:30:00
Новое ПО принимает, обрабатывает и анализирует гидрометеорологическую информацию, поступающую от космических аппаратов. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал на основе искусственного интеллекта программный модуль прогнозирования опасных природных явлений — штормов, землетрясений, извержений вулканов. Новое ПО стало частью компле...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали три объекта БАМа в Хабаровском крае
29 нояб. 2024, 15:00:00
Специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя перевели на цифровое управление движением поездов три объекта БАМа в Хабаровском крае. На станциях Новый Ургал и Хальгасо, а также путевом посту 3796 (перегон Хальгасо-Силинка) внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. С помощью системы МПЦ-ЭЛ диспетчерский персонал сможет удаленно управлять стрелками и светоф...
Компании Нацпроектстроя цифровизировали станцию Тебисская на Транссибе
28 нояб. 2024, 17:45:13
В Новосибирской области специалисты Дивизиона "Железные дороги" Нацпроектстроя оснастили станцию Тебисская на Транссибе цифровой автоматикой собственной разработки и производства. Управлять движением поездов на объекте будет современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. Систему установили взамен устаревшего оборудования. Российская автоматика позволит через компьютер регулиро...
В российских регионах продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы
28 нояб. 2024, 14:15:00
В 2024 году интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях. Мероприятия проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на эти цели из федерального бюджета выделено финансирование в размере свыше 3,2 млрд руб., всего с 2020 года – более 22 млрд руб. «Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные до...
Актуальные вопросы цифровизации строительной отрасли и сферы ЖКХ обсудили в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
21 нояб. 2024, 17:45:17
Участники заседания секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ обсудили итоги работы и перспективы развития цифровизации в рамках новых национальных проектов. Мероприятие состоялось под председательством Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодатель...
Компании Нацпроектстроя оснастили цифровой системой МПЦ-ЭЛ уже двести объектов в России
19 нояб. 2024, 12:44:44
Станция БАМа Уктур стала двухсотым российским объектом, где ввели в эксплуатацию цифровую систему управления движением поездов МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя. «Восточный полигон лидирует по числу станций, оснащенных системой МПЦ-ЭЛ. Сегодня наша разработка управляет движением поездов более чем на 100 объектах БАМа и Транссиба. Пом...
Информационные модели энергосистем – цифровой каркас энергетики будущего
14 нояб. 2024, 10:30:10
Об этом заявил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов на IVВсероссийской научно-практической конференции работающей молодежи ПАО «Интер РАО» в Иваново.           «Цифровая трансформация энергетики влечет за собой переход отрасли на принципиально новую ступень развити...
Министр энергетики отметил высокий уровень цифровых решений ГК «Россети»
11 нояб. 2024, 18:00:00
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил новый координационный центр группы компаний «Россети Центр», призванный повысить эффективность управления электросетевым комплексом. Визит министра подчеркнул значимость передовых цифровых решений, внедряемых для обеспечения надежности и устойчивости электроснабжения. Игорь Маковский по поручению Генерального директора П...
Компания:
МРСК Центра
«Россети Сибирь» передаёт опыт цифровизации энергетикам «Россети Ленэнерго»
11 нояб. 2024, 12:00:00
Коллеги из Санкт-Петербурга провели в Красноярске два дня, изучая организацию оперативно-технологического и ситуационного управления сибирских «Россетей», а также системы управления знаниями сотрудников. «Цифровизация бизнес-процессов „Россети Сибирь“ построена на трёх вертикально интегрированных системах: КОТМИ-14 —  SCADA обеспечивает оперативное упр...
Горнорудный дивизион «Росатома» расширяет применение цифрового решения в сфере промышленной безопасности «Умные каски»
08 нояб. 2024, 17:30:01
ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е.П. Славского» (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятие Горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») в рамках программы по цифровизации производственных процессов завершило внедрение комплексного решения по промышленной безопасности «Умные каски» (Proteqta) в двух своих подра...
Роль цифровизации в развитии международных отношений ТЭК
01 нояб. 2024, 11:15:00
Цифровизация топливно-энергетического комплекса является важным вопросом как для России, так и для других стран. На III Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024» Министерство энергетики рассказало о влиянии данного процесса на транснациональное взаимодействие в энергетической сфере. Для России торговля энергоносителями и трансфер сопутс...
Компании Нацпроектстроя перевели на цифровое управление станцию Кандалакша
31 окт. 2024, 14:30:00
Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил современной российской автоматикой станцию Кандалакша в Мурманской области. На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства. С помощью цифровой системы персонал станции сможет через компьютер управлять сигналами светофоров и переключать стрелки, устанавливать маршруты поездов. В систе...
Замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев: Системный оператор проводит колоссальную работу по внедрению цифровых технологий
28 окт. 2024, 12:45:00
Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, курирующий вопросы цифровизации, посетил диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада (ОДУ Северо-Запада). Визит состоялся в рамках его участия в конференции, посвященной 5-летию Ассоциации «Цифровая энергетика». Генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей...
В Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей Группы «Россети» прошла конференция, посвященная пятилетию Ассоциации «Цифровая энергетика»
24 окт. 2024, 18:00:02
В мероприятии участвовали заместитель Министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко, представители ведущих энергетических и ИТ-компаний. Главной темой встречи стал анализ стратегии цифровой трансформации отрасли. Константин Кравченко рассказал о деятельности созданного Правительством РФ Индус...
«Росэлектроника» разработает цифровой двойник аэропортов
24 окт. 2024, 17:45:02
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступает к разработке системы «Цифровой двойник аэропортов». Решение представляет собой виртуальную копию аэропортовой инфраструктуры и позволит прогнозировать различные риски, повысит общий уровень безопасности на объекте и увеличит эффективность работы аэропорта в целом.  О старте разработки программно-аппаратного ко...
РЖД разработали квантовый шифратор для высокоскоростной передачи данных
24 окт. 2024, 10:15:11
Опытный образец шифратора, который создан российскими разработчиками, позволяет передавать данные по каналам связи со скоростью более 180 Гбит/с. Оборудование предназначено для передачи зашифрованной информации между удалёнными центрами обработки данных и их абонентами по высокоскоростному каналу. В нём применяются как классические, так и квантовые алгоритмы шифрования. Такая универсальность от...