В энергосистеме Карачаево-Черкесской Республики реализован проект дистанционного управления электросетевым оборудованием Зеленчукской ГЭС – ГАЭС

Северокавказское РДУ совместно с ПАО «РусГидро» ввели в работу систему дистанционного управления оборудованием распределительного устройства Зеленчукской ГЭС – ГАЭС.

Зеленчукская ГЭС – ГАЭС установленной мощностью 300 МВт – крупнейшая электростанция в Карачаево-Черкесской Республике и самая крупная гидроаккумулирующая электростанция ОЭС Юга.

В результате завершенного в ноябре 2024 совместного проекта диспетчеры Системного оператора получили возможность дистанционного управления коммутационными аппаратами распределительного устройства ГЭС – ГАЭС как при производстве плановых переключений, так и при ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы.

В стадии завершения проект дистанционного управления электросетевым оборудованием Зарамагской ГЭС-1, являющейся крупнейшей по установленной мощности станцией в Республике Северная Осетия-Алания (установленная мощность 346 МВт).

Дистанционное управление коммутационными аппаратами – один из передовых методов переключений, оно дополняет ранее реализованные на Зеленчукской ГЭС – ГАЭС и Зарамагской ГЭС-1 решения по внедрению цифровой системы доведения задания плановой мощности до электростанций (СДПМ), обеспечивающей изменение активной мощности гидроагрегатов без участия персонала в соответствии с разрабатываемыми Системным оператором плановыми диспетчерскими графиками. Использование СДПМ позволяет повысить оперативность управления нагрузкой и исключить вероятность ошибочных действий оперативного персонала.

«Организация автоматизированного дистанционного управления электросетевым оборудованием повышает надежность работы Единой национальной электрической сети и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистем в операционной зоне Северокавказского РДУ за счет сокращения времени производства оперативных переключений и повышения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, в том числе при предотвращении развития и ликвидации аварий», – прокомментировал директор Филиала Системного оператора Северокавказское РДУ Андрей Николаев.

В ходе реализации проекта специалисты Северокавказского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, включающей технические решения по созданию дистанционного управления оборудованием распределительного устройства Зеленчукской ГЭС – ГАЭС, а также участвовали в разработке программы комплексных испытаний новой системы. В рамках проекта для обеспечения наблюдаемости технологического режима работы и эксплуатационного состояния электросетевого оборудования ГЭС – ГАЭС организована передача дополнительной телеметрической информации в диспетчерский центр. Для персонала Северокавказского РДУ и оперативного персонала Зеленчукской ГЭС – ГАЭС организовано дополнительное обучение, итогом которого стало проведение совместной противоаварийной тренировки по отработке действий при производстве переключений в условиях планового вывода в ремонт электросетевого оборудования и ликвидации аварий с применением дистанционного управления.

Ранее в текущем году Северокавказское РДУ совместно с АО «Росатом Возобновляемая энергия» реализовали проекты дистанционного управления из диспетчерского центра оборудованием и мощностью шести ветровых электростанций, расположенных в энергосистеме Ставропольского края – Кузьминской ВЭС мощностью 160 МВт, Труновской ВЭС (95 МВт), Медвеженской ВЭС (60 МВт), Кармалиновской ВЭС (60 МВт), Берестовской ВЭС (60 МВт) и Бондаревской ВЭС (120 МВт).

Возможность реализации проектов дистанционного управления из диспетчерских центров Системного оператора обеспечивается за счет оснащения объектов электроэнергетики современным оборудованием, системами цифровой связи и средствами автоматизации.