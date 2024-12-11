Чемпионат электриков IEK – 2025: ключевое соревнование по электромонтажу ждет тебя!

Открытый чемпионат электриков IEK — одно из знаковых соревнований профессионалов электромонтажа. Чемпионат 2024 года охватил всю Россию и завоевал престижные награды. В 2025 году тебя ждет международный формат: заполняй заявку на участие и докажи свое мастерство на новом уровне!

Открытый чемпионат электриков IEK — это престижно!

В 2024 году Чемпионат получил широкое признание:

Включен в библиотеку лучших практик BRICS — здесь собраны реализованные проекты, направленные на продвижение технологий, компетенций и цифровых коммуникаций из стран совета BRICS.

HR-бренд года, в номинации «Столица» (2-я премия) — лучше только Правительство Москвы.

HR-бренд года в специальной номинации «HR по другим правилам» от T2.

Премия «Дело в людях» (1-е место) от Ассоциации менеджеров России.

Сотрудничаем с экспертами!

С 2023 года Открытый чемпионат электриков проходит в сотрудничестве с МЭИ — ведущим российским вузом в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. Эксперты университета составляют конкурсные задания и оценивают работы участников.

Чемпионат электриков — 2025: будет ещё круче!

В VIII Открытом чемпионате электриков IEK будут участники из 4 стран — России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана. Смогут ли российские мастера выдержать конкуренцию?

Призовой фонд тоже выходит на новый уровень!

Сертификат на 200 000 рублей для победителя в лиге «Профи» и на 120 000 рублей — в лиге «Юниоры». Общий призовой фонд — 3 000 000 рублей.

Тройка лидеров чемпионата получит дополнительные баллы при поступлении на бакалавриат в МЭИ.

Регистрируйся и соревнуйся с лучшими в электромонтаже — мы ждем именно тебя!