Энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3 запущен после масштабного ремонта

Энергоблок №2 Хабаровской ТЭЦ-3 АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) включен после проведения масштабных работ, на которые привлекалось порядка 500 человек. Общая стоимость ремонтных работ и нового оборудования составила порядка 2,8 млрд рублей.

Ремонт выполнялся в рамках проекта по переводу энергоблока на работу на газовом топливе. В ходе первого этапа проведена замена поверхностей нагрева, горелок и систем пылеприготовления, воздуховодов, газоходов, пылепроводов, лопаток и других элементов. Общий вес замененного оборудования составил более 1507 тонн. Кроме этого, завершен ремонт вспомогательного оборудования: теплотехнического, электрического и контрольно-измерительных приборов.

Большой объем работ выполнен на электрофильтрах, что приведет к повышению эффективности очистки уходящих газов от золы и улучшению экологической ситуации для Хабаровска.

«Работы, которые выполнены в этом году на энергоблоке привели к повышению надежности, экономичности, улучшению экологической ситуации и технико-экономических показателей станции», — сказал директор Хабаровской ТЭЦ-3 Александр Лыспак.

Второй этап перевода энергоблока №2 на газ запланирован на 2025 год. Реализовать его также планируется за семь месяцев с привлечением специалистов ХРМК. На энергоблоке смонтируют оборудование для сжигания газового топлива. Квота на получение газа подтверждена. При этом сохранится возможность сжигать уголь.