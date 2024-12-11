«Контактор» получил лицензии на конструирование и изготовление оборудования для АЭС
3 часа назад
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Оборудование, произведенное АО «Контактор», будет использоваться в ядерных установках на атомных электростанциях.
Компания получила лицензии, позволяющие ей проектировать и изготавливать следующие виды продукции:
- Автоматические и неавтоматические выключатели с номинальными токами до 7 300 А и номинальным напряжением до 1 500 В переменного и постоянного тока.
- Разъединители и переключатели.
- Комплектные распределительные устройства.
- Микропроцессорные блоки защиты.
Производство оборудования для атомной энергетики требует строгого соблюдения стандартов безопасности и качества. АО «Контактор» обязуется следовать всем необходимым требованиям, включая:
1) Конструирование:
- Соблюдение межгосударственных и национальных стандартов, обеспечивающих качество и надежность оборудования.
- Наличие системы обеспечения качества и инженерно-технической поддержки.
- Использование проверенных и сертифицированных программ для расчетов.
- Регулярная аттестация испытательного оборудования и поддержание его в рабочем состоянии.
2) Производство:
- Соответствие всех процессов конструктивным и технологическим решениям, а также нормативной документации.
- Поддержание технологического, контрольного, сборочного, сварочного и термического оборудования в исправном состоянии.
Эти меры гарантируют безопасность и надежность работы оборудования, которое будет установлено на атомных станциях.
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