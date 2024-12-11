«Контактор» получил лицензии на конструирование и изготовление оборудования для АЭС

В Южноуральске завершается строительство завода по производству стеклянных изоляторов — ЗСИ. Открытие запланировано на декабрь. Создание еще двух предприятий — в планах у производственного объединения «Форэнерго». Это будут завод производству варисторов и литейное производство. Об этом сайту Bfm74.ru на заседании СПП рассказала директор по работе с органами власти и обще...