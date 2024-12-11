«Россети» обновили коммутационное оборудование на крупном питающем центре Нижегородской энергосистемы

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги выполнил ремонт трех воздушных выключателей 220 кВ на подстанции 500 кВ «Осиновка». Проект позволил повысить надежность электроснабжения южной части Нижегородской области, а также транзита электроэнергии из Поволжья в центральные и северо-западные регионы России.

Выключатели являются важнейшим элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи при возникновениях коротких замыканий. Своевременный ремонт позволяет поддерживать аппаратуру в рабочем состоянии, не допуская нештатных ситуаций.

Энергетики провели ревизию узлов выключателей, устранив обнаруженные повреждения и заменив изношенные детали. По завершению работ проведена диагностика оборудования.

Подстанция 500 кВ «Осиновка» является ключевым звеном Нижегородской энергосистемы. Всего в 2024 году в магистральных электросетях Поволжья проведен ремонт 656 коммутационных аппаратов – выключателей и разъединителей. Большие объемы работ также проведены в Саратовской и Ульяновской областях.