«Россети» реконструировали главный питающий центр Можайска

Завершены работы по реконструкции подстанции 220 кВ, которая обеспечивает электроэнергией Можайский городской округ Московской области. Инвестиции в этот проект составили 206 млн рублей. Энергетики заменили 21 единицу коммутационного оборудования, выработавшего свой ресурс, современными аналогами российского производства. Это поможет обеспечить высокую надежность электроснабжения территорий, где проживает 92,5 тыс. человек, объектов социальной инфраструктуры и транспорта.

Реконструкция проводилась на действующей подстанции без снижения надежности электроснабжения потребителей. На площадке были установлены восемь комплектов элегазовых выключателей, пять трансформаторов тока, два трансформатора напряжения. Также в рамках проекта произведена замена щитов постоянного тока и собственных нужд подстанции, модернизация системы релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе современных микропроцессорных терминалов. Всё новое оборудование управляется в автоматизированном режиме и обладает высокими показателями надежности. Срок его эксплуатации составляет более 25 лет.

Общая трансформаторная мощность подстанции 220 кВ составляет 250 МВА. Она питает потребителей города Можайск и близлежащих населенных пунктов, а также объекты РЖД западного направления. Кроме этого подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии между Московской и Смоленской энергосистемами.