«СКТ Групп»: «Больше, чем работа»

4 декабря в рамках проекта "Промышленный десант" 60 студентов из Курска прибыли в Корпоративный учебный центр СКТ в Псков, где совместно с коллегами Сергеем Григорьевым, Артемом Логвиным и Виктором Курпешко было организовано профориентационное мероприятие для учащихся.

Ирина Иванова провела лекцию о становлении кабельного производства в России и поделилась историей перемещения завода "Севкабель" из Санкт-Петербурга в Псков. Студентам был представлен полный цикл создания кабелей, новые линии выпуска ПВХ-пластикатов, производство гибких полимерных труб и уникальная установка сварки "Север-1". Завершилось посещение фотографированием у мурала "Севкабель".

Проект "Больше, чем работа", направленный на профессиональное развитие молодежи, объединяет студентов и выпускников различных учебных заведений со всей России. В его рамках студенты имеют возможность не только участвовать в экскурсиях, но и лично наблюдать работу крупных промышленных предприятий, являющихся опорой экономики страны. Учащиеся активно участвуют в проекте, открывая для себя новые регионы, промышленные объекты и потенциальных работодателей.

Для "СКТ Групп" этот проект имеет особое значение, ведь компания участвует в разработке стратегии развития промышленного туризма в Псковской области. Одним из ключевых аспектов данной стратегии является привлечение и удержание молодых кадров. Компания уверена, что подобные инициативы сделают Псков более привлекательным местом для жизни и работы молодежи, а сама СКТ сможет предложить им лучшие условия труда.