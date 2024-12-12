EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции МКЗ и C-Tech

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции торговых марок «МКЗ» (ООО «Макеевский кабельный завод») и «C-Tech» (ЗАО «Никитинский кабельный завод») закупленной в октябре 2024 г. на интернет-площадке OZON.



Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:



ТМ МКЗ

ВВГ-Пнг(A)-LS 3*1,5:

занижение толщины изоляции (отклонение 13,3 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 1,2 %).

О производителе: Промышленная группа «МКЗ» - молодое и развивающееся предприятие по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции. Как заявляет завод, благодаря собственному конструкторскому бюро, производство разрабатывает и внедряет уникальные инженерные решения, что позволяет постоянно модернизировать производство и расширять ассортимент выпускаемой продукции». Хочется верить, что столь богатая инженерно-техническая база позволит подтянуть качество выпускаемой продукции как можно скорее.



C-Tech

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5:

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 39,4 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 71,2 %).

О производителе - а точнее, о его призрачном существовании: ЗАО «Никитинский кабельный завод» и торговой марки C-Tech вовсе не существует (за исключением бирки на образце кабеля). Данное юр. лицо не зарегистрировано, речи о наличии сертификатов соответствия, естественно, не идет. Таким образом, совокупность этих фактов является признаком контрафакта и злостного фальсификата.



На основании полученных результатов лабораторных исследований специалистами EL-Комитета ведутся судебно-претензионные работы в отношении недобросовестных продавцов и производителей.



EL-Комитет напоминает каждому потребителю кабельно-проводниковой продукции о необходимости проведения тщательного входного контроля приобретаемой продукции.