ГУП РК «Крымэнерго» обеспечило электроэнергией очистные сооружения в селе Миндальном

11 декабря 2024 года работники ГУП РК «Крымэнерго» присоединили к сетям канализационно-очистные сооружения (КОС) в с. Миндальном городского округа Судак.

Новые современные КОС мощностью 15 тыс. м3/сутки построены в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Реализация проекта направлена на создание условий для дальнейшего развития населенного пункта, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, обеспечение экологической безопасности в регионе.

Для подключения коммунального объекта к электросетевой инфраструктуре энергетики выполнили строительство кабельной линии 10 кВ, установили и ввели в работу комплектную двухтрансформаторную подстанцию (1250 кВА). Мощность присоединения составила 970 кВт, источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ «Капсель».

Также в течение года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили мероприятия по строительству и модернизации сетей для подключения ряда социально значимых объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Судаке и с. Солнечная Долина, детского сада «Вишенка» и центра медицины катастроф в г. Судаке.