Илья Куликов будет отвечать за мировые продажи алюминиевой катанки в структуре РУСАЛа

Член правления Ассоциации "Электрокабель" Илья Куликов назначен на должность директора по продажам новой дирекции бизнеса "Катанка" в РУСАЛе. Илья Куликов подтвердил информацию о назначении. Выделение бизнеса по продаже алюминиевой катанки в отдельный юнит позволит более гибко подходить к вопросам поставок и обеспечить сбалансированный сбыт алюминиевой продукции. Особенно это важно в текущих экономических условиях.

Отдельно стоит отметить отличный послужной список и прямое взаимодействие на кабельном рынке. Илья Куликов имеет опыт работы в структурах ГК "Москабельмет" и входит в состав правления Ассоциации "Электрокабель", которая занимает около 85% рынка по объему переработки в металле. Инициативная работа по внедрению алюминия на кабельный рынок, проведение НИОКР, общественная работа обеспечили увеличение объемов потребления алюминия в кабельной отрасли. В настоящее время энергетика занимает около 16% от общего объема потребления алюминия в России. И у этого сектора есть потенциал роста. Алюминий может получить еще большее распространение в массовом кабеле для строительного рынка.

Кабельное сообщество приняло информацию о назначении с воодушевлением. Илья Куликов уже неоднократно выступал и реализовывал инициативы, направленные на стабилизацию цен на катанку для кабельного рынка. Наиболее эффективным и известным стал так называемый проект "Доступный СИП". Переход к более глобальным задачам по обеспечению продаж алюминиевой катанки на мировом уровне скорее всего даст больший горизонт планирования и может послужить платформой для создания взаимовыгодных инициатив по поддержке российского кабельного рынка, который для РУСАЛа является приоритетным.

В конце октября Илья Куликов был награжден памятной медалью "Почетный кабельщик", что отражает его заслуги на кабельном рынке. Редакция RusCable.Ru продолжит следить за развитием событий и освещать значимые для кабельного рынка события и назначения.