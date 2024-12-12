На ИнгурГЭС сообщили, что почти всю электроэнергию потребляет Абхазия

12 дек. 2024, 17:30:38
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ТАСС
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Ингурская ГЭС в настоящее время вырабатывает 120 МВт электроэнергии и практически всю ее потребляет Абхазия. Об этом сообщил ТАСС директор ИнгурГЭС Леван Мебония.

Ингурская ГЭС расположена на границе Абхазии и Грузии, агрегаты на абхазской стороне, плотина на грузинской. В связи с этим по договоренности, действующей уже более 30 лет, 40% электроэнергии, вырабатываемой этой станцией, забирает Абхазия, 60% - Грузия. Из-за критического уровня воды в плотине в среду станция остановилась, и вся республика оказалась без электричества.

"Работа ИнгурГЭС была восстановлена в этот же день - в среду, станция работает, однако необходимо соблюдать нормы потребления вырабатываемой ГЭС электроэнергии. На сегодняшний день ИнгурГЭС и перепадная ГЭС могут вырабатывать по естественному притоку суммарно 120 МВт и почти все это - 98% потребляет Абхазия", - сказал Мебония.

По словам директора ИнгурГЭС, 120 МВт это примерно 2,2 млн кВт·ч в сутки, тогда как потребление Абхазии без ограничений в сутки доходит до 9,5 млн кВт·ч. "Если будут обильные осадки, может получше будет [с наполнением плотины], но до середины марта 2025 года кардинальных изменений не будет", - сказал Мебония.

С 1 ноября Абхазия закупает электроэнергию в РФ, чтобы частично покрыть энергодефицит. Если с 1 ноября действовали четырехчасовые ограничения в поставке электроэнергии, то с 9 декабря свет в дневное время в Абхазии включали на 04 часа 40 минут. Однако со второй половины дня 11 декабря после аварийной остановки ИнгурГЭС включения света в дневное время сократили почти вдвое. Теперь свет включают дважды по 1 часу и 24 минуты, в ночное время (c 21:00 до 07:00 мск) свет подается без ограничений. 

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