RusCable Live - Промышленный десант, китайское перепроизводство и классовая борьба. Эфир 13.12.24

12 дек. 2024, 18:26:15
438
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Кто успел за прошлый год обновить свои производственные мощности — тот молодец. Период повышенной рентабельности и большой загрузки закончился. Часть заводов обновились, а другие безнадежно отстают. С каждой новой китайской линией этот разрыв в технологичности растет. У нас вырисовываются эффективные и неэффективные заводы, которые не могут перешагнуть определенный уровень и постепенно стагнируют. Перепроизводства нет. Есть переизбыток мощностей. А что бывает, когда мощностей избыток? Снижаются цены и рентабельность. А что происходит в Китае? У них есть супер-современные и эффективные заводы, которые тоже ищут рынки сбыта. И, если с логистикой и платежами станет хоть чуть-чуть легче, то весь российский кабельный бизнес попадает в зону риска. Может ли к нам высадиться промышленный десант из Китая и где он уже высадился, разберемся в RusCable Live.

Главные новости недели:

  1. Большое назначение и большие надежды на Алюминий. Илья Куликов займется продажей катанки РУСАЛА на мировом рынке.
  2. Новости и инсайды от Ассоциации "Электрокабель". Снижение ставок за переводы в Китай и повестка заседания секции.
  3. Китайский антипример в автоматических выключателях и угрозы кабельному рынку.
  4. Своевременные и не очень кадровые проекты и популяризация профессии - Камкабель, СКТ Групп, Москабельмет, Режкабель, Спецкабель.
  5. Классовая борьба за качество на рынке. Новые истории от EL-комитета НОПСМ. 
  6. Стратегии качества. Примеры КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", КОНКОРД, ЦВЕТЛИТ и Призмиан.
  7. Минимакс идет на дно. Признаков оздоровления рынка не видно.
  8. ЭКО френдли из Перми.

Инспекция по соцсетям:

  • Отправляемся в Чинтаун и чиллим там. Обзор вечеринки-презентации
  • Еще +100500 про маркировку кабельных линий
  • Осторожно! Мошенники! История НПП "Спецкабель"
  • О чем поют в Gavary?
  • Цвет года повсюду!

Видео:

  • Новый выпуск ProЗавод c КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

Специальные проекты:

  • Секрет форума и новогодний загадочный проект!

Партнер трансляции: EL-комитет НОПСМ - реальная борьба с фальсификатом.

Трансляция пройдет на платформе Vision. Подключайтесь в 11:00 к прямому эфиру. Запись и подкаст будут доступны на всех платформах.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
RusCable Live - Государство и кабельный бизнес. Энергосистема на базе FORMAT PRO. Эфир 06.12.24
05 дек. 2024, 20:48:57
Мы не кабельщики — мы НДС-агенты, точнее мы налоговые агенты, получается, что мы агенты государства. Это мы для государства или государство для нас? Нам важно, что происходит на уровне государства, но важно ли государству, что происходит в отрасли. Тот факт, что у кабельщиков не так много проблем по сравнению, например, с радиоэлектронной отраслью, наверное, должен говорить о том, что лучше...
Клуб маркетологов RusCable.Ru. Партнерская онлайн-конференция для маркетологов и PR-специалистов RusCable Future Conference 2025
05 дек. 2024, 15:19:40
6 декабря в 13:00 (по Московскому времени) пройдет онлайн-клуб маркетологов кабельной и электротехнической отрасли и состоится партнерская презентация RusCable Future Conference 2025. Клуб маркетологов — это формат регулярных встреч специалистов в сфере маркетинга и PR кабельной отрасли, который организует RusCable.Ru. Это формат для прямого общения специалистов по рекламе и медиа в рамках к...
Кабельщики на МФЭС 2024. Фоторепортаж RusCable.Ru
04 дек. 2024, 18:48:47
В Москве в период с 3 по 5 декабря 2024 года в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», в выставочном павильоне №2, в залах №7 и 8 проходит Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС). RusCable.Ru посетил мероприятие и подготовил фоторепортаж. Что, как и в каком формате кабельщики презентуют на энергетическом смотре? Насколько действительно выставка интересная и нас...
Ожидание “холодной зимы” в экономике, инициативы и новые проекты. Итоги собрания правления Ассоциации “Электрокабель”
03 дек. 2024, 16:03:42
2 декабря в загородном комплексе Изумрудный лес прошло итоговое заседание правления Ассоциации “Электрокабель” в 2024 году в рамках которого были обозначены приоритетные направления работы на следующий год и представлены доклады о реализации проектов в сфере развития кабельного бизнеса. RusCable.Ru эксклюзивно публикует тезисы и некоторые подробности с заседания. Дальше —...
Ты не кабельщик — теперь ты НДС-агент. Как агентский НДС на вторичную медь повлияет на кабельный бизнес?
03 дек. 2024, 11:08:46
С 1 июля 2025 года реализация медных полуфабрикатов уходит в агентскую схему исчисления НДС (обязанность по уплате налога переложена с продавца на покупателя, а товар приобретается без НДС). Помимо медных полуфабрикатов в законе прописаны шкуры животных, черный лом и макулатура, но основные изменения и наибольшее внимание уделено именно вопросу начисления НДС на вторичную медь. Именно та...
Более 100 3D-моделей кабелей в техническом справочнике RusCable
02 дек. 2024, 13:27:01
Технический справочник на портале RusCable стал еще мощнее: в него загружено более 100 высококачественных 3D-моделей кабельной продукции, созданных студией RC3D (подразделение медиахолдинга "РусКабель"). Это не просто изображения — это невероятно детализированные рендеры, которые позволяют рассмотреть кабель с любой стороны, показать внутреннюю структуру, особенности конструкц...
RusCable Live - Кабельный экран. Алюминиевые приоритеты и как защититься от внешнего воздействия. Эфир 29.11.24
28 нояб. 2024, 18:20:22
У кабельного рынка появляется шанс на оздоровление. Может быть через пару лет мы увидим настоящий расцвет кабельной индустрии, полную победу над фальсификатом, хорошую рентабельность и чистую игру. Но, чтобы оздоровиться придется пройти через процедуру очищения и это очень неприятный процесс для всех и выстоит тот у кого больше прочность. Неделя прошла на фоне экономических изменений. Русал планир...
Осталось 4 дня до конца акции «Реклама с гарантией» от RusCable.Ru
26 нояб. 2024, 08:00:00
Сообщаем, что акция на размещение баннерной рекламы на портале RusCable.Ru по старым ценам завершается через 4 дня. Данное предложение — уникальный случай, поскольку отдел рекламы портала крайне редко проводит подобные акции. Размещение баннерной рекламы на RusCable.Ru по старым ценам — это уникальная возможность оптимизировать расходы на маркетинг, особенно учитывая, что посещаемос...
RusCable.Ru запускает новое шоу ProЗавод! Всех блогеров — на кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
25 нояб. 2024, 14:03:17
На платформе Vision стартовало новое видеошоу ProЗавод о работе на кабельном производстве. В основе нового проекта честная по отношению к зрителю концепция блогера на заводе, который показывает предприятие и происходящие на нем процессы в формате небольших заметок, наблюдений, диалогов и действий. Честная картинка, настоящие работники, настоящий завод — все настоящее. КЗ "ЭКСПЕРТ-К...
Выставки в 2025 году на которые обратит внимание RusCable.Ru
25 нояб. 2024, 09:56:12
В 2025 году портал RusCable продолжит активно освещать важнейшие выставки и мероприятия в кабельной отрасли, которые будут полезны для компаний, работающих в этом бизнесе. В числе анонсированных событий, о которых RusCable будет рассказывать в виде репортажей, фотоотчетов и видеоматериалов, — как крупные международные выставки, так и специализированные форумы. ЯНВАРЬ С 21 по 24 января...
RusCable Live - Разрыв шаблонов кабельного бизнеса. Порвали кабель и ломают рынок! Эфир 22.11.24
21 нояб. 2024, 17:33:03
Кабельный рынок в жестком разрыве. Волна неплатежей и сокращения заказов продолжает накрывать рынок. Судя по всему в ближайшее время ландшафт рынка сильно изменится. Информация о трудностях у одного крупного электротехнического дистрибьютора уже перешла из разговоров в стадию реальных судебных процессов. Неужели это начало конца? Или все-таки кто-то сможет поставить муфту на разорванный кабел...
RusCable Insider Digest в 2025 году: интерактивный формат, новые темы и приглашение к сотрудничеству
20 нояб. 2024, 15:31:48
Журнал RusCable Insider Digest, входящий в медиахолдинг «РусКабель», продолжит радовать читателей в 2025 году ежемесячными выпусками. Мы остаемся верны своей концепции – каждый номер будет посвящен одной ключевой теме, что позволяет глубже раскрывать актуальные вопросы рынка кабелей, электротехники и энергетики.   В дополнение к ежемесячным номерам нас ждут специальные вы...
Двойной смысл локализации, кабельщики внутри себя и эффект масштаба. RusCable Insider за ноябрь 2024
18 нояб. 2024, 21:19:07
Слово "локализация" в кабельном бизнесе теперь имеет двойной смысл. Да, у нас есть классные разработки и передовые решения. Да, мы осваиваем новые для рынка марки кабеля. Да, мы разрабатываем и внедряем новые материалы. Но все теперь происходит "локально". У нашего бизнеса новое "локальное" мышление и даже сравнение с мировыми игроками по эффективности с поправкой на...
Форум, который объединяет экспертов отрасли
18 нояб. 2024, 10:24:44
Форум портала RusCable.Ru — это уникальная площадка, где специалисты кабельной отрасли делятся опытом, помогают коллегам и устанавливают деловые связи. Здесь встречаются кабельщики, технологи, менеджеры по продажам и закупкам, а также новички, стремящиеся узнать больше о профессиональной сфере. Темы, опыт и знания, которые собраны на форуме более чем за 20 лет уникальны.  Разделы п...
RusCable Live - На дне качества. Стандарты изменить нельзя. Эфир 15.11.24
15 нояб. 2024, 09:41:41
На этой неделе на предприятиях по всей стране отмечали День качества. Но как так случилось, что кабельщики оказались на Дне качества не совсем зваными гостями? Почему до сих пор в головах людей живут установки, что кабель — это сплошной фальсификат и контрафакт? Кому это может быть выгодно. Разве это может быть выгодно кабельному бизнесу? Что вообще является критерием качества, почему станда...
Энергетическая стратегия-2050: Расслабляться возможности нет
14 нояб. 2024, 18:10:25
В статье «Энергетическая стратегия-2050: расслабляться возможности нет» обозреватель портала RusCable.Ru анализирует подготовку одного из ключевых документов, над которым сейчас работает Министерство энергетики РФ. В условиях растущей глобальной неопределенности и усложняющихся отношений с западными странами перед Россией стоит задача переосмыслить развитие топливно-энергетич...
RusCable.Ru обновляется: еще больше удобства и функциональности!
13 нояб. 2024, 17:17:37
За 25 лет RusCable.Ru значительно разросся, став настоящей энциклопедией кабельной отрасли. Портал хранит тысячи страниц информации, следит за последними новостями, собрал огромное сообщество пользователей и охватывает все ключевые события в отрасли. Управлять таким масштабом непросто, но мы постоянно оптимизируем и обновляем портал, чтобы пользователям было удобно и приятно находить нужные данные...
Маркировка, опыт и трудное время для кабельного рынка. Итоги заседания секции «Кабели и провода энергетического назначения» Ассоциации «Электрокабель»
12 нояб. 2024, 21:25:52
12 ноября на базе Всероссийского Научно-Исследовательского Института Кабельной Промышленности (ВНИИКП) стартовала работа секции Ассоциации "Электрокабель" "Кабели и провода энергетического назначения". Заседание собрало более 40 участников из 20 различных компаний, которые представили 11 тематических докладов и обсудили актуальные проблемы и перспективы, стоящие перед кабе...
Эксклюзивная акция «Реклама с гарантией» на RusCable.Ru: гарантированный результат для вашего бизнеса!
11 нояб. 2024, 08:31:12
Пришло время вашей компании громко заявить о себе на рынке! Только до 30 ноября 2024 года вы можете воспользоваться нашей эксклюзивной акцией «Реклама с гарантией», которая обеспечивает достижение конкретных результатов. Ваша реклама будет показываться на RusCable.Ru, пока не наберет гарантированное количество переходов. Это реальная возможность для рекламодателей, которым важна именно...
RusCable Live - Актуальная кабельная повесточка . Эфир 8.11.24
07 нояб. 2024, 17:18:38
Какой там Трамп, что там в США, почему подорожало сливочное масло. Кабельщики думают не об этом. У них другие проблемы. Растущая дебиторка, полимерная неразбериха, нехватка кадров и общая неэффективность кабельного бизнеса. А еще проседающий рынок и глобальные тренды потребления, которые явно работают не в пользу классического кабеля. Как жить и работать в этих условиях, а еще развиваться и н...