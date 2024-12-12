RusCable Live - Промышленный десант, китайское перепроизводство и классовая борьба. Эфир 13.12.24

Кто успел за прошлый год обновить свои производственные мощности — тот молодец. Период повышенной рентабельности и большой загрузки закончился. Часть заводов обновились, а другие безнадежно отстают. С каждой новой китайской линией этот разрыв в технологичности растет. У нас вырисовываются эффективные и неэффективные заводы, которые не могут перешагнуть определенный уровень и постепенно стагнируют. Перепроизводства нет. Есть переизбыток мощностей. А что бывает, когда мощностей избыток? Снижаются цены и рентабельность. А что происходит в Китае? У них есть супер-современные и эффективные заводы, которые тоже ищут рынки сбыта. И, если с логистикой и платежами станет хоть чуть-чуть легче, то весь российский кабельный бизнес попадает в зону риска. Может ли к нам высадиться промышленный десант из Китая и где он уже высадился, разберемся в RusCable Live.

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Большое назначение и большие надежды на Алюминий. Илья Куликов займется продажей катанки РУСАЛА на мировом рынке. Новости и инсайды от Ассоциации "Электрокабель". Снижение ставок за переводы в Китай и повестка заседания секции. Китайский антипример в автоматических выключателях и угрозы кабельному рынку. Своевременные и не очень кадровые проекты и популяризация профессии - Камкабель, СКТ Групп, Москабельмет, Режкабель, Спецкабель. Классовая борьба за качество на рынке. Новые истории от EL-комитета НОПСМ. Стратегии качества. Примеры КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", КОНКОРД, ЦВЕТЛИТ и Призмиан. Минимакс идет на дно. Признаков оздоровления рынка не видно. ЭКО френдли из Перми.

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Партнер трансляции: EL-комитет НОПСМ - реальная борьба с фальсификатом.

Трансляция пройдет на платформе Vision. Подключайтесь в 11:00 к прямому эфиру. Запись и подкаст будут доступны на всех платформах.