RusCable Live - Промышленный десант, китайское перепроизводство и классовая борьба. Эфир 13.12.24
Кто успел за прошлый год обновить свои производственные мощности — тот молодец. Период повышенной рентабельности и большой загрузки закончился. Часть заводов обновились, а другие безнадежно отстают. С каждой новой китайской линией этот разрыв в технологичности растет. У нас вырисовываются эффективные и неэффективные заводы, которые не могут перешагнуть определенный уровень и постепенно стагнируют. Перепроизводства нет. Есть переизбыток мощностей. А что бывает, когда мощностей избыток? Снижаются цены и рентабельность. А что происходит в Китае? У них есть супер-современные и эффективные заводы, которые тоже ищут рынки сбыта. И, если с логистикой и платежами станет хоть чуть-чуть легче, то весь российский кабельный бизнес попадает в зону риска. Может ли к нам высадиться промышленный десант из Китая и где он уже высадился, разберемся в RusCable Live.
Главные новости недели:
- Большое назначение и большие надежды на Алюминий. Илья Куликов займется продажей катанки РУСАЛА на мировом рынке.
- Новости и инсайды от Ассоциации "Электрокабель". Снижение ставок за переводы в Китай и повестка заседания секции.
- Китайский антипример в автоматических выключателях и угрозы кабельному рынку.
- Своевременные и не очень кадровые проекты и популяризация профессии - Камкабель, СКТ Групп, Москабельмет, Режкабель, Спецкабель.
- Классовая борьба за качество на рынке. Новые истории от EL-комитета НОПСМ.
- Стратегии качества. Примеры КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", КОНКОРД, ЦВЕТЛИТ и Призмиан.
- Минимакс идет на дно. Признаков оздоровления рынка не видно.
- ЭКО френдли из Перми.
Инспекция по соцсетям:
- Отправляемся в Чинтаун и чиллим там. Обзор вечеринки-презентации
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- Осторожно! Мошенники! История НПП "Спецкабель"
- О чем поют в Gavary?
- Цвет года повсюду!
Видео:
- Новый выпуск ProЗавод c КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Специальные проекты:
- Секрет форума и новогодний загадочный проект!
Партнер трансляции: EL-комитет НОПСМ - реальная борьба с фальсификатом.
Трансляция пройдет на платформе Vision. Подключайтесь в 11:00 к прямому эфиру. Запись и подкаст будут доступны на всех платформах.