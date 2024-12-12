СПЕЦКАБЕЛЬ получил новые сертификаты на продукцию

12 дек. 2024, 16:30:25
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Источник:
Кабельный завод Спецкабел...
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Кабельному заводу «Спецкабель» выданы сертификаты о соответствии продукции требованиям промышленной безопасности. Это позволит серийно выпускать кабели, предназначенные для использования в условиях повышенной опасности на объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Сертификаты подтверждают соответствие двух ключевых линеек кабелей:

  • универсальные кабели для СКАБ® КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) на напряжение до 660 В, производимые по ТУ 16.К99-061-2013
  • кабели СПЕЦЛАН® для сетей промышленного Ethernet, выпускаемые по ТУ 16.К99-041-2011.

Сертификаты полностью соответствуют «Общим правилам взрывобезопасности химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (утвержденным приказом Ростехнадзора № 533 от 15.12.2020) и «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (приказ Ростехнадзора № 534 от 15.12.2020). Это означает, что продукция «Спецкабеля» прошла многоступенчатую систему испытаний и экспертиз, подтверждающую ее высокую надежность и способность работать в экстремальных условиях. Речь идет о воздействии высоких и низких температур, высокого давления, сильной вибрации, агрессивных химических сред. Также строгом соблюдении требований искробезопасности, критически важных для предотвращения возгораний и взрывов на опасных производствах.

Сертификация признает и совершенство всей производственной системы «Спецкабеля». Процесс контроля качества проходит многоуровневую проверку на всех этапах, от тщательного отбора сырья и контроля его соответствия заявленным характеристикам, до многочисленных испытаний готовой продукции. В частности, на каждом этапе производства проводятся испытания на механическую прочность, электрическое сопротивление изоляции, стойкость к воздействию влаги, температурным колебаниям и химически агрессивным веществам. Особое внимание уделяется маркировке и упаковке кабелей, чтобы исключить повреждения при транспортировке и хранении.

Полученные сертификаты – это не только доказательство высокого качества продукции, но и результат многолетней работы коллектива «Спецкабеля», направленной на создание надежных и безопасных решений для опасных производств. Компания продолжает работу над расширением ассортимента своей продукции, стремясь удовлетворить потребности самых требовательных клиентов. Сертификация действительна до ноября 2029 года, и «Спецкабель» планирует проводить регулярные проверки, чтобы подтверждать свое лидерство в области производства качественной продукции.

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