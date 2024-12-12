Более 60 тысяч человек остались без света из-за крупного пожара в Барнауле

Энергоснабжение части Барнаула ограничено из-за отключения ЛЭП в связи с крупным пожаром на складе стройматериалов, без света остались около 62 тысяч жителей, сообщает пресс-служба мэрии города.

На состоявшемся в мэрии совещании заместитель главы администрации города по обеспечению безопасности населения и информации Игорь Лисин сообщил, что под ограничение попали 8 больниц (переведены на резервное электроснабжение), поликлиника, 20 детских садов, 7 школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома.

"Россети Сибирь" ведут аварийно-восстановительные работы. Сотрудники филиала "Алтайэнерго" приступили к созданию резервной схемы питания потребителей, сотрудники "БСК" организуют перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения. После завершения аварийно-восстановительных работ и разрешения МЧС линии будут введены в работу. После чего сотрудники "БСК" смогут восстановить электроснабжение по нормальной схеме.

Также в городе временно изменены схемы движения электротранспорта и перекрыто движение для всех видов транспорта по одной из улиц.

На территории автосервиса на складе стройматериалов в четверг произошел пожар. В течение дня площадь пожара увеличилась с 300 кв. м до 3 тысяч кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Из опасной зоны эвакуировано два газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.