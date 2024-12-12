Энергоснабжение потребителей в Барнауле восстановлено

Энергетики восстановили электроснабжение всех бытовых потребителей и социальных объектов Барнаула, нарушенное в результате крупного пожара на складе стройматериалов, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Энергетики провели работы по переводу питания и исключения участка линии электропередачи, находящегося в зоне пожара. Электроснабжение жителей Барнаула восстановлено", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под ограничение попали 8 больниц (были переведены на резервное электроснабжение), поликлиника, 20 детских садов, 7 школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2203 частных жилых дома.

На территории автосервиса на складе стройматериалов в четверг произошел пожар. В течение дня площадь пожара увеличилась с 300 кв. м до 3 тысяч кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Из опасной зоны эвакуировано два газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.