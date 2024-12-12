«Кабельной сети» Санкт-Петербурга – 100 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию филиала «Россети Ленэнерго» – «Кабельная сеть». В часть юбилея более 50 сотрудников были отмечены наградами.

«За прошедшее столетие «Кабельная сеть» стала ключевым звеном энергетической инфраструктуры Петербурга. Благодаря вам в домах петербуржцев есть свет, работают школы, больницы, транспорт. Без надежной энергетики была бы невозможна реализация наших мегапроектов – таких, как Высокоскоростная железнодорожная магистраль, курорт «Санкт-Петербург Марина», трамвайная линия «Купчино – Шушары – Славянка», – отметил Александр Беглов.

Андрей Муров напомнил, что именно в Северной столице был открыт первый в России кабельный завод и разработаны базовые подходы к созданию подземной энергосети. Теперь это основной элемент схем электроснабжения всех мегаполисов. В Санкт-Петербурге «Кабельная сеть» обеспечивает электроэнергией 95% всех зданий.