«Россети Новосибирск» обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке

В Ленинском районе Новосибирска энергетики подготовили сетевую инфраструктуру для электроснабжения многоэтажного дома по ул. Попова. Это первый объект нового жилого комплекса «Urban Peaks», строящегося вблизи проезда Энергетиков в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП).

«Россети Новосибирск» (АО «РЭС») проложили более 5,4 км кабельных линий и установили новую трансформаторную подстанцию, обеспечив объект мощностью в 585 кВт. Объем инвестиций компании составил более 31 млн руб. На сегодняшний день компания выполнила все основные работы по обеспечению готовности подключения первого дома к электросетям.

Общая площадь жилых помещений в МКД превысит 15 тыс. кв.м. При этом около тысячи из них планируется передать в собственность города Новосибирска для расселения нанимателей и собственников жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Всего на земельном участке 1,43 га будут возведены три 31-этажных монолитно-кирпичных дома, подземная и встроенная автостоянки на 218 машино-мест и здание соседского центра. Высотные башни «Городских вершин» (именно так дословно переводится название ЖК) будут живописно расположены практически рядом с берегом Оби в микрорайоне Лесоперевалка с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.