«Россети» вложили в развитие кабельной сети Петербурга порядка 57 млрд рублей
12 дек. 2024, 17:00:15
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ПАО "Россети" за пять лет вложили в развитие кабельной сети Санкт-Петербурга порядка 57 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров в ходе церемонии награждения работников филиала "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть", приуроченной к 100-летию предприятия.
"Группа компаний "Россети" уделяет большое внимание инвестиционному климату. За последние пять лет мы вложили порядка 57 млрд рублей только в развитие кабельной сети нашего прекрасного города", - отметил Муров.
Первый заместитель генерального директора компании добавил, что сейчас в Санкт-Петербурге реализуются большие проекты: в центральной части, на правом берегу реки Невы и других районах.
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