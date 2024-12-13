Завод «Энергокабель» принял активное участие в «Ярмарке трудоустройства»
3 часа назад
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Завод «Энергокабель» принял активное участие в «Ярмарке трудоустройства», проходившей в рамках международного экологического форума «Экология будущего». Мероприятие было приурочено к 100-летию Всероссийского общества охраны природы, которое состоялось 30 ноября 2024 г. в Москве.
На ярмарке Завод представил возможности трудоустройства и перспективы работы на предприятии, а также образцы выпускаемой продукции. Продукция Завода вызвала большой интерес у участников форума. За активное участие в мероприятии АО «Завод «Энергокабель» получило благодарственное письмо от руководства "Центра занятости населения Московской области".
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