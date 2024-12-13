Алюминиевая Ассоциация: Промышленности необходимо развивать кадры

В рамках деловой программы VII Международного форума «Малоэтажная Россия 2024» Ирина Казовская, выступая на круглом столе «Кадры решают всё», подняла тему эффективного развития кадрового потенциала в стране, формирования навыков и компетенций, отвечающих современным и перспективным потребностям алюмопотребляющих отраслей. Она отметила необходимость изменения образовательных стандартов и программ, направленных на развитие компетенций в применении инновационных высокотехнологичных материалов, а также создание системы стимулирования вовлечения талантливой молодежи в научно-творческую деятельность в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Спикер отметила, что Алюминиевая Ассоциация совместно с компаниями-участниками сектора «Строительство» за короткий период времени разрабатывает новые продукты и технологии мирового уровня в строительстве разного назначения. Инновационная алюминиевая продукция используется в программах реализации национальных проектов, жилищном строительстве, реновации и реконструкции общественных пространств, развития городской и транспортной инфраструктуры.

«Алюминий не так давно масштабно вышел на российский строительный рынок, как конструкционный материал, но получил широкое признание, как и во всем мире. Благодаря последовательной реализации перспективной программы стандартизации алюминиевой промышленности в настоящее время отсутствуют какие бы то ни было ограничения в стандартах и сводах правил для применения алюминия в строительстве. Сегодня отрасль активно участвует в разработке нормативно-технической базы для модульного строительства под эгидой Минстроя России. И молодое поколение должно владеть всеми ноу-хау в области архитектуры, проектирования и строительства», - отметила Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации.

В ходе круглого стола было предложено включить в учебные планы дисциплины по проектированию и строительству из алюминиевых сплавов для подготовки кадров в области эксплуатации зданий и сооружений, что напрямую связано с жизненным циклом зданий, а также вопросом стоимости владения зданием или сооружением.

«Сегодня в вузах наблюдается нехватка специальных курсов, программ и учебных часов по материаловедению. Поэтому зачастую выпускники не обладают достаточными знаниями об алюминии и работе с ним. Современная экономика требует внедрения инновационных материалов. Разработку высоких технологий и инноваций невозможно представить без применения алюминия и сплавов на его основе. Критерий инновационности любого продукта – это в первую очередь материал, из которого он изготовлен», – заявила Ирина Казовская.

Выступавшие сошлись во мнении, что в рамках системы образования, готовящей кадры для отрасли, нужно повышать квалификацию преподавательского состава и экспертов, внедрять практикоориентированные образовательные программы, а также стимулировать стартапы и инновационные предпринимательские разработки, имеющие отношение к отрасли.

VII Международный форум «Малоэтажная Россия 2024» проходит в Москве 10-11 декабря в Торгово-промышленной Палате РФ. Событие проходит при поддержке Минстроя России.