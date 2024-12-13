Игра началась! RusCable.Ru запускает новогодний квест для кабельщиков «Иван Васильевич меняет профессию»

RusCable.Ru запустил новогодний квест-сказку для настоящих кабельщиков "Иван Васильевич меняет профессию". В основе игры - сложные отраслевые головоломки и поиск подсказок на портале и в проектах RusCable.Ru, выпущенных за последний год и, конечно, фирменный юмор, вдохновленный актуальной тематикой кабельного рынка.

Действие игры разворачивается в 2125 году. Оказывается, что и через 100 лет кабельному бизнесу приходится не просто. В государстве, экономике и устройстве мира в будущем многое изменилось. По сюжету квеста инспектор выдуманной ассоциации "Грязные ладони" Иван Васильевич занимается проверкой нанесения маркировки "Частный знак" на каждый сантиметр кабеля. Однажды он выходит на очередную проверку по жалобе от "Грязных ладоней" и приходит проверять кабель на сервере RusCable.Ru, который в будущем остается последним оплотом здравого смысла на кабельном рынке и хранит в себе всю информацию с 1999 года. Во время проверки Иван Васильевич случайно выдернул кабели из сервера и он перенесся в наши дни и попал внутрь Форума RusCable.Ru. На сервере сработала система защиты и резервного питания, но если не восстановить сервер и последовательность всех файлов-артефактов, то информация удалится, а Иван Васильевич не сможет вернуться обратно.

Квест ограничен во времени, состоит из 14 задач-головоломок и имеет три полноценные и неожиданные концовки. Чтобы решить все загадки нужно не только хорошо разбираться в актуальной повестке, но и многое узнать о будущем кабельного рынка из 2125 года. Чтобы отгадать пароль придется хорошо подумать и выяснить множество деталей у Ивана Васильевича, который не очень-то и рад тому, что попал к кабельщикам. Но, чтобы помочь человеку иногда нужно услышать его частную позицию и понять ее.

В процессе прохождения участники столкнуться с компаниями и брендами: УНКОМТЕХ, МОСКАБЕЛЬМЕТ, СПЕЦКАБЕЛЬ, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ВНИИКП, ЭКО-КОМПАУНД ГРУПП, ПЛАСТКРАФТ, ЦВЕТЛИТ, АКРОН, HABSANS, CHINACABLE и многие другие компании так или иначе упоминаются в заданиях квеста.

Квест должен быть решен и завершен до 31 декабря 2024 года, иначе Иван Васильевич не сможет вернуться обратно. Помогите Ивану Васильевичу, присоединяйтесь к игре и перед вами раскроется настоящая новогодняя история в стиле RusCable.Ru!

Игра началась! Подробности по ссылке: https://media.ruscable.ru/quest2025/

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Камео "Грязных ладоней"