На энергоблоке №1 АЭС «Аккую» (Турция) завершен монтаж турбины

час назад
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Источник:
atommedia.online
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На энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» (Турция) завершен монтаж турбины. К этому ключевому событию был приурочен визит на площадку министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара и генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. 

Доклад об основных этапах реализации проекта в 2024 году на мероприятии сделал генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких. Он подробно рассказал о пусконаладочных работах на первом энергоблоке, степени готовности вспомогательных объектов, основных строительно-монтажных операциях, а также о планах на предстоящий год. Сергей Буцких также отчитался о выполнении ключевой операции в машинном зале блока № 1 – постановке турбоагрегата на валоповоротное устройство. 

В этом году был выполнен ряд ключевых операций, прежде всего, начало полномасштабных пусконаладочных работ на первом энергоблоке. В реакторном отделении смонтировано все основное оборудование реакторной установки, активно ведется подготовка к предпусковым испытаниям с загрузкой имитаторов ядерного топлива. Успешно проведена сборка турбины – комплекс последовательных операций, которые завершились ключевым событием – постановкой турбоагрегата на валоповоротное устройство. Вал турбины впервые начал вращение на малых оборотах. 

Эксперты тщательно проверили правильность центровки всех элементов и подтвердили высокое качество сборки турбоагрегата. Успешное выполнение операции демонстрирует высокую техническую готовность турбины и вспомогательных систем к следующей ключевой стадии ввода блока в эксплуатацию – холодно-горячей обкатке реакторной установки. 

Альпарслан Байрактар и Алексей Лихачев отметили достигнутый в 2024 году прогресс в ходе работ по проекту. «Для удовлетворения растущего спроса Турции в энергии и достижения к 2053 году цели «нулевых выбросов» нам нужна атомная энергетика. Проект АЭС «Аккую» – один из крупнейших проектов нашей страны. В его реализации отразилась политическая воля нашего Президента, Президента России Владимира Путина, а также их гармоничное взаимодействие. Мы, Турция и Россия, совместно со всеми заинтересованными сторонами работаем над этим проектом как единая команда», – заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции.

«2024 год стал для АЭС “Аккую” годом не только серьёзных вызовов, но и больших достижений. Сегодня мы стали свидетелями одного из ключевых событий на площадке – завершения монтажа турбины. Это необходимый шаг на большом пути к запуску энергоблока. Мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы в ближайшее время в Турции заработал первый атомный энергоблок. Он обеспечит стабильной низкоуглеродной энергией миллионы потребителей», – отметил Алексей Лихачев.

На предстоящем этапе в машинном зале блока № 1 АЭС «Аккую» будет проведен комплекс предпусковых испытаний, включая испытания системы герметичных ограждений и систем безопасности. После этого турбина будет готова к комплексным предпусковым операциям. 

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Турбинная установка АЭС представляет собой тепловой ротационный двигатель большой мощности. Ротор цилиндра – один из ключевых компонентов двигателя: на лопатки ротора под высоким давлением поступает перегретый пар, образующийся из обессоленной воды в парогенераторах реакторной установки. Энергия сжатого и нагретого пара заставляет ротор вращаться, преобразуясь в механическую энергию, которая передается на турбогенератор, вырабатывающий электрический ток. Турбоагрегат энергоблока АЭС «Аккую» состоит из комбинированного модуля высокого и среднего давлений, двух модулей низкого давления и генератора.

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

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