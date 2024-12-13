Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори

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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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12 декабря 2024 года в Полярных Зорях прошли общественные слушания материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Размещение энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС-2», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Участие в мероприятиях приняли жители города, представители общественных организаций, руководители муниципалитета, научные деятели, депутаты местного Совета. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была организована прямая трансляция на официальной странице администрации города Полярные Зори «Вконтакте». В первых слушаниях приняло участие 851 человек, во вторых - 1153 человека.

Мероприятия проходили в соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, порядок проведения слушаний контролировали представители наблюдательного совета.

На обсуждениях были представлены доклады, раскрывающие аспекты воздействия на окружающую среду будущих объектов - энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС-2.

С сообщениями перед общественностью выступили эксперт экологических параметров АО «Атомэнергопроект» Сергей Четвертин, начальник отдела экологических параметров АО «Атомэнергопроект» Владимир Кочерьян, заместитель главного инженера по безопасности и надежности Кольской АЭС Александр Головаха, заместитель главного инженера по радиационной защите Александр Кучин и руководитель Межрегионального управления № 118 ФМБА России Юлия Романова.

«Представленные материалы и доклады были всесторонне рассмотрены и убедительно показали безопасность размещения энергоблоков Кольской АЭС-2 для окружающей среды. Проект соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм и природоохранного законодательства. При размещении энергоблоков планируется применение отечественных технологий и оборудования, не уступающих в своей инновационности, экологичности и энергоэффективности лучшим мировым образцам», - подвёл итоги общественных обсуждений Олег Муратов, член наблюдательного совета, ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России.

Энергоблоки разработаны в России специально для будущей Кольской АЭС-2 и являются первыми блоками средней мощности по 600 МВт. Ключевой особенностью реакторной установки является возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива. Срок службы основного технологического оборудования составит 80 лет, а энергоблоков - 60 лет. Проектированием Кольской АЭС-2 занимается АО «Атомэнергопроект».

Строительство Кольской АЭС-2 включено в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, туда же входят: 4 энергоблока Курской АЭС-2, 2 энергоблока Смоленской АЭС-2, 2 энергоблока Ленинградской АЭС-2 и 1 энергоблок Белоярской АЭС.

Сегодня Кольская АЭС в составе 4-х энергоблоков надёжно обеспечивает электрической энергией потребителей Мурманской области и Карелии, её доля в выработке в регионе составляет почти 60%. Доля атомной генерации в Объединенной энергосистеме Северо-Запада, к которой относятся Кольская и Ленинградская АЭС, составляет 35%. Срок эксплуатации энергоблоков 1-й очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 году.

Реализация проекта замещения выбывающих мощностей не только позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона, но и открывает возможности для реализации на его территории новых индустриальных проектов, в т.ч. благодаря дополнительным инвестициям.

Предприятия российской атомной энергетики привержены политике информационной открытости. Они открыто говорят о самых важных процессах, происходящих в отрасли - новых разработках и импортозамещении, замыкании ядерного топливного цикла, строительстве АЭС в стране и за рубежом, подготовке персонала, проводимой модернизации в целях обеспечения безопасного производства для экологии, населения и окружающей среды.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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