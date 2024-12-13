Проект первой канатной дороги на курорте «Турьев Хутор» в Сочи прошел экспертизу

Проект первой канатной дороги, которую начнут строить на курорте «Турьев Хутор» в горном кластере Сочи в 2025 году, получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом РБК Краснодар сообщили в пресс-службе инвестора проекта — компании «Интеррос».

«Начало строительства первой канатной дороги курорта «Турьев Хутор», как и было объявлено ранее, запланировано на 2025 год. В ноябре 2024 проект 6-местной кресельной канатной дороги отечественного производителя «Руслет» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России», — сообщили в компании.

Отмечается, что в целом в рамках подготовки к строительству уже завершена предпроектная фаза. Сегодня осуществляются проектно-изыскательские работы по гостинично-рекреационным объектам, канатным дорогам, объектам горнолыжной инфраструктуры.

Соглашение о создании «Турьев Хутор» было подписано госкорпорацией развития ВЭБ.РФ, компаниями «Интеррос» и «Васта Дискавери» в 2021 году. Ранее «Интеррос» уже реализовал на территории горнолыжного кластера Сочи проект по созданию курорта «Роза Хутор». Планировалось, что новая зона отдыха позволит увеличить площадь курорта в два раза.

Проект реализуется компанией при поддержке корпорации Туризм.РФ в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объем инвестиций оценивался в 80 млрд руб. В феврале 2024 года гендиректор Туризм.РФ Сергей Суханов сообщил РБК Краснодар, что корпорация завершила подготовку мастер-плана будущего курорта.

Ранее РБК Краснодар сообщал, что компания «Интеррос» планирует начать строительство всесезонного курорта «Турьев Хутор» в горном кластере Сочи в конце 2024 года.