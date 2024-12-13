Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Министром энергетики Киргизской Республики Таалайбеком Ибраевым

49 минут назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Сергей Цивилев и Министр энергетики Киргизской Республики Таалайбек Ибраев рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества по линии ТЭК. 

Министры обсудили предложения по параметрам индикативных балансов нефти и нефтепродуктов на 2025 год. В ходе встречи была также затронута тема возможного расширения перечня энергоресурсов для беспошлинной торговли. Сергей Цивилев отметил, что данный вопрос требует детальной проработки и внесения изменений в Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики.

Министры также рассмотрели перспективы получения АО «СО ЕЭС» статуса полноправного члена в Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии (КЭС ЦА).  

«Включение России в КЭС ЦА на постоянной основе будет способствовать обмену техническими решениями между членами Совета и укрепит надёжность энергосистем наших стран», – отметил Сергей Цивилев.

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