Setl Group вложит почти 30 млрд рублей в строительство ЖК в Петербурге

Девелоперский холдинг Setl Group приобрел земельный участок площадью 9,4 га в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба застройщика.

Согласно проекту, здесь планируется возвести дома премиум- и комфорт-класса общей площадью 156 тыс. кв.м. Высотность домов составит от 9 до 12 этажей. Помимо жилья будут построены школа на 1,15 тыс. мест, два детских сада на 100 и 260 мест, а также подземный паркинг на 1 135 автомобилей.

Инвестиции в проект составят около 29,7 млрд рублей.

Setl Group объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие здания в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.