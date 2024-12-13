Участок площадью 27 га за Буграми и Мурино застроят малоэтажным жильём

К 2030 году в деревне Мистолово в Ленобласти появится малоэтажный жилой квартал сегмента "комфорт плюс".

Дома на участке площадью 27 га неподалёку от городов Мурино и Бугры возведёт девелоперская компания "Новое измерение". Данный проект будет реализован в рамках программы о комплексном развитии территории во Всеволожском районе, а общая площадь застройки составит 163 тыс. м2.

Строительство нового квартала будет разделено на четыре этапа. На первом, который планируется завершить к 2026 году, в Мистолово построят шесть четырёхэтажных жилых корпусов на 848 квартир.

Тогда же рядом с новостройками появится детский сад, который смогут одновременно посещать 120 дошкольников, закрытые дворы, парковочные места с крытым паркингом и дорога протяжённостью 1,5 км.

При строительстве второй, третьей и четвёртой очередей квартала девелопер возведёт ещё 10 жилых корпусов, школу на 550 учеников, второй детсад на 220 мест, а также крытый многоуровневый паркинг для 480 автомобилей.

Девелопер "Новое Измерение" вышел на рынок Петербурга и Ленобласти в 2024 году с проектом "Охтинские высоты". Застройщик является частью московской инвестиционно-строительной группы, в которую входят "Идиль Девелопмент", "Петростиль Инвест", "ГРБК "Спасская Губа".

Накануне "Деловой Петербург" писал, что с начала текущего года в Ленинградской области выдали разрешения на строительство 1,5 млн м2жилой недвижимости. При этом уже к началу декабря в эксплуатацию ввели 3,733 млн м2 жилья, выполнив план на год на 113,1%.

Тем временем партнёр консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик совместно с московским ресторатором Ильёй Левковым планируют построить до 200 тыс. м2 жилья в петербургском посёлке Парголово.