В Республике Башкортостан построят ледовый дворец за 773 млн рублей

Строительство ледовой арены проведут в г. Дюртюли, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию выберут при помощи тендера. Направить свое предложение можно до 24 декабря.

Здание дворца предусматривает два основных объёма - ледовую арену с трибунами и блок помещений вестибюльной, санитарно-бытовой и административной группы. Также в объёме второго блока помещений предусматривается универсальный зал для занимающихся. Ледовая арена предназначена для повседневных и периодических физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных и культурно-массовых мероприятий населения. Проект благоустройства включает в себя обустройство зоны застройки, парковки, подходных путей и проездов, выбор малых архитектурных форм и спортивного оборудования, а также озеленение территории. Строительство проведут до 30 декабря 2027 года. Финансирование работ в размере 773 млн рублей производится Фондом социальных целевых программ.