Движение по трамвайной линии «Славянка» до Шушар в Петербурге откроется в 2025 году

Движение на участке трамвайной линии "Станция метро "Купчино" - пос. Шушары - микрорайон "Славянка" от станции метро "Купчино" до поселка Шушары в Петербурге может начаться в IV квартале 2025 года, сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе "прямой линии".

"До Шушар трамвай планируем запустить в IV квартале 2025 года, до "Славянки" - в 2026 году", - сказал он.

Как сообщалось, концессионером проекта выступает ООО "БалтНедвижСервис" (принадлежит группе "АБЗ-1" и Газпромбанку). В рамках строительства трамвайной линии планируется возведение 7 искусственных сооружений, в том числе моста над КАД. Проект также включает 21 км трамвайных путей, отдельное депо с моечным комплексом и ремонтной зоной. Кроме того, предполагается строительство трамвайного вокзала - крытого павильона с раздельными зонами посадки и высадки пассажиров, пандусами для маломобильных групп населения и турникетным контролем.

Планируется, что на трамвайной линии будет 24 остановки, предполагается запустить 22 подвижных состава. Первые 10 трамваев выйдут на маршрут после ввода в эксплуатацию первого участка трамвайной линии - от метро "Купчино" до поселка Шушары, остальные 12 трамваев - по окончании второго этапа строительства.

Общий объем капитальных затрат на строительство трамвайной линии "Славянка" в Петербурге составит порядка 51 млрд рублей.

Концессионное соглашение между Петербургом и ООО "БалтНедвижСервис" по созданию и эксплуатации трамвайной линии "Славянка" было подписано в 2019 году и рассчитано на 30 лет. Подготовительные работы на строительной площадке объекта стартовали в августе 2022 года.

В июле 2023 года Беглов сообщал, что строительство скоростной трамвайной линии планируется завершить в 2027 году. В конце ноября 2023 года заместитель гендиректора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрей Шаньгин заявил, что движение на участке от станции метро "Купчино" до поселка Шушары откроется в 2026 году. Затем вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что движение от Купчино до Славянки может начаться раньше - в 2025 году.

Предполагается, что новой транспортной линией будет пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год. При этом время поездки от "Купчино" до "Славянки" на трамвае сократится почти в два раза, до 30-40 минут.