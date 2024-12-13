IEK GROUP предложила новую компетенцию для чемпионатов профмастерства

В программе национального чемпионата «Профессионалы» может появиться новая компетенция — «Диспетчеризация технологических процессов». Необходимость развития профессионального образования в этой сфере обсудили на деловой программе Финала национального чемпионата в Санкт-Петербурге. Организатором панельной дискуссии стала компания IEK GROUP — один из технологических лидеров России в области электротехники и автоматизации.

В дискуссии приняли участие более 100 человек, а спикерами выступили представители компаний IEK GROUP, «МПС софт», «Воздушные ворота северной столицы», «Ленэнерго» и менеджер компетенции «Диспетчеризация» Андрей Мочалкин. Модератором был Никита Златин, директор Колледжа автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем Санкт-Петербурга.

Участники обсудили нюансы диспетчеризации производственных процессов в электроэнергетике и авиации, развитие компетенции в краткосрочной перспективе и потребности отрасли в профессионалах.

Компания «МПС софт» (входит в IEK GROUP) анонсировала программы сотрудничества с высшими и средними профессиональными учебными заведениями, рассказала о создании стендов и виртуальных тренажеров, которые будут востребованы при обучении специалистов. И не исключила возможности масштабирования своих программ на школы.

IEK GROUP выступает за обучение студентов высших и средних учебных заведений современным технологиям. Уже сегодня студенты более чем 70 регионов России учатся программировать электроустановки на оборудовании ONI.

В сентябре 2024 года на Чемпионате высоких технологий «Хайтек» впервые была представлена новая компетенция «Диспетчеризация технологических процессов». Инициатором ее создания так же, как и для компетенции «Электромонтаж», стала IEK GROUP. В качестве системы диспетчеризации компания внедрила в задание собственную систему MasterSCADA — российское ПО, успешно использующееся в различных отраслях промышленности.

Специалисты, способные работать с оборудованием в области автоматизации и диспетчеризации, очень востребованы на рынке. А сам процесс диспетчеризации является одним из основных положений программ цифровой трансформации предприятий. Инициатива IEK GROUP поможет студентам получить интересную и высокооплачиваемую профессию, а работодателям —квалифицированных специалистов.