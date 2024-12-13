«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 420 объектов АПК в четырех районах Краснодарского края

час назад
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Источник:
Россети Кубань
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С начала 2024 года Усть-Лабинский филиал компании «Россети Кубань» подключил к электрическим сетям 420 сельскохозяйственных объектов в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Общая мощность присоединенных абонентов составила 6 МВт.

Специалисты Усть-Лабинских электрических сетей подключили к сетям крестьянское (фермерское) хозяйство в хуторе Нижний Кореновского района и крупный агрообъект в станице Некрасовской Усть-Лабинского района, а также более 400 объектов для ведения личного подсобного хозяйства и 17 – сельскохозяйственного назначения.

Развитие аграрного сектора является одним из приоритетных направлений экономической политики Краснодарского края. Выполняя технологическое присоединение сельскохозяйственных предприятий, энергетики вносят значительный вклад в экономическое развитие региона, поддержку развития агропромышленного комплекса Кубани.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 62 подстанции 35-110 кВ и 2 022 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 492 МВА.

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