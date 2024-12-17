Корпус реактора энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу» (Китай) установлен в штатное положение

4 часа назад
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
atommedia.online
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На строительной площадке энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу» (Китай), сооружаемом при участии предприятий госкорпорации «Росатом», в проектное положение установлен корпус реактора. Операция была проведена под авторским надзором представителей Инжинирингового дивизиона «Росатома».

Ранее на энергоблоке № 4 были проведены работы, предваряющие установку корпуса реактора. В частности, был произведен монтаж первого крупногабаритного оборудования – устройства локализации расплава; осуществлена процедура по одноэтапному подъему купола на здание; произведен монтаж полярного крана, при помощи которого корпус реактора был поднят и установлен на штатное место.

«Проект сооружения АЭС “Сюйдапу” – яркий пример сотрудничества России и Китая в сфере высоких технологий. Наше партнерство насчитывает не одно десятилетие, а энергоблоки, созданные по российскому проекту, демонстрируют многолетнюю эффективную и безаварийную работу. И наша совместная история продолжается: “Росатом”, являясь главной технологической корпорацией России, совместно с китайскими партнерами сегодня успешно реализует проект новейших блоков АЭС поколения 3+», – отметил вице-президент АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион «Росатома») по проектам в Китае и перспективным проектам Алексей Банник

Реактор ВВЭР-1200 представляет собой цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещаются активная зона и внутрикорпусные устройства. Длина оборудования – 13 метров, диаметр – 4,5 метра, вес – 320 тонн.

АЭС «Сюйдапу» – масштабный проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики, расположенный в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактами российская сторона проектирует «ядерный остров» станции, поставляет ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, оказывает услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027-2028 годы. 

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает технологию Multi-D для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

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