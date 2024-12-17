СПЕЦКАБЕЛЬ разрабатывает новые кабели для судов

«Спецкабель» разрабатывает новую кабельную продукцию, ориентируясь на потребности морской индустрии. В рамках своих опытно-конструкторских работ компания работает над несколькими инновационными типами кабелей, призванными улучшить связь и передачу данных на судах. Информацией о новых разработках «Спецкабеля» поделился представитель завода Евгений Никоноров на Всероссийской научно-технической конференции «Судовой электромонтаж» в Северодвинске 12-13 декабря.

Одним из перспективных продуктов является комбинированный кабель связи, предназначенный для передачи электрических и оптических сигналов. Особое внимание уделяется и разработке коаксиальных радиочастотных кабелей для обеспечения связи и передачи данных в различных системах управления и навигации.

В целом кабели завода «Спецкабель» уже широко применяются как в гражданском судостроении, так и на кораблях Военно-Морского Флота. Например, кабели для промышленного интерфейса RS 485 позволяют реализовывать на судах современные высокоскоростные системы управления, а кабели для структурированных кабельных сетей – организовать эффективную сетевую инфраструктуру.

Также на судах широко применяются универсальные кабели СКАБ и их модификация СКАБ-С, разработанные для экстремальных условий эксплуатации. Эти кабели могут выдерживать высокую влажность, резкие температурные колебания и механические нагрузки, что делает их идеальными для использования на морских и речных судах.

Для мощных энергетических систем на судах завод предлагает кабели СКАБ-М, которые работают при напряжении до 1000 В. Эти кабели обеспечивают надежное электроснабжение и могут использоваться в различных энергетических установках, включая двигательные системы и системы управления кораблей.

Для монтажа оборудования на речных судах разработаны коаксиальные радиочастотные кабели. Они отличаются высокой гибкостью и прочностью, что значительно упрощает их установку даже в самых труднодоступных местах.

Кабели завода «Спецкабель» соответствуют требованиям Российского классификационного общества и являются важным критерием для морской индустрии, где безопасность и долговечность оборудования имеют первостепенное значение.



