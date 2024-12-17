Солнце на крыше: PV-панели теперь продлевают запас хода электромобилей

Повысить запас хода электромобилей можно с помощью солнечных панелей. Такое решение предложили в стартапе DartSolar, который разработал багажник, оснащенный PV-модулями: в собранном режиме их мощность составляет 360 ватт (Вт), а в раскладном – 1 кВт. Устройство стоимостью $2950 закрепляется на крыше авто и позволяет увеличить доступный без подзарядки километраж на 32 км.

Наземный электротранспорт – одна из быстрорастущих ниш энергоспроса в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), потребление электроэнергии электрокарами и подключаемыми гибридами в США по итогам первых девяти месяцев 2024 г. увеличилось более чем вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2022 г., достигнув 7,8 ТВт*ч и превысив аналогичный показатель для железнодорожного транспорта. При этом свыше 70% спроса обеспечивают электрокары, которые, в отличие от гибридов, не используют компоненты ДВС.

Поэтому на рынке всё более востребованными становятся технологии, облегчающие зарядку электромобилей. Вплоть до последнего времени большинство решений касалось «стационарной» зарядки. Например, японская Daiwa и американская Paired Power по отдельности разработали навесы, оснащенные солнечными панелями и системами хранения энергии: электроэнергия, которая вырабатывается в часы ясной погоды, направляется в накопитель, откуда электромобиль снабжается ночью. Такое решение, помимо прочего, позволяет снизить нагрузку на сеть: к концу 2023 г. на дорогах США насчитывалось 4,8 млн электрокаров и подключаемых гибридов, каждый из которых потреблял в среднем 1582 кВт*ч электроэнергии в год. Это сопоставимо с годовым объемом спроса в домохозяйстве из четырех человек (3850 кВт*ч в год).

В этом отношении разработка DartSolar является шагом вперед, поскольку ее можно использовать непосредственно во время движения электромобиля. Панели на крыше авто подключаются к блоку питания, который преобразует солнечную энергию в переменный ток напряжением 120 В. При необходимости автовладелец может снимать панели и использовать багажник для перевозки грузов общим весом свыше 20 кг.

В планах DartSolar – усовершенствовать технологию с помощью тандемных (кремниево-перовскитных) солнечных панелей мощностью до 3 кВт, которые позволят увеличивать запас хода электромобиля на 50-65 км в сутки.